06.08.2020 - 10:24 |
Deprem mi oldu 6 Ağustos? Son depremler listesi Kandilli - AFAD
Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, en son nerede deprem oldu? 6 Ağustos 2020 bugün deprem oldu mu?
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 6 Ağustos 2020 son depremler listesi güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Vatandaşlar elektronik ortamda son depremlerin nerede olduğunu ve kaç şiddetinde meydana geldiğini listeden görebiliyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
YUNANİSTAN'DA DEPREM
6 Ağustos 2020 saat 06.05'te Yunanistanda 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika! Tatile gidenler bu kurala dikkat! 'En fazla 10 gün'Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil dönüşü işbaşı yapacak olanları uyararak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor. Home ofis çalışanlar home ofis olarak devam etmeli, home ofis çalışamayacak durumda olanlar ise diğer çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak muhatap olmalı" dedi.