Deprem mi oldu 6 Ağustos? Son depremler listesi Kandilli - AFAD

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 6 Ağustos 2020 son depremler listesi güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Vatandaşlar elektronik ortamda son depremlerin nerede olduğunu ve kaç şiddetinde meydana geldiğini listeden görebiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YUNANİSTAN'DA DEPREM

6 Ağustos 2020 saat 06.05'te Yunanistanda 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.