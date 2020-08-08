MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu 8 Ağustos ? İşte Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi
ABONE OL
08.08.2020 - 09:21 |

Deprem mi oldu 8 Ağustos ? İşte Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

Son depremler... Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 8 Ağustos deprem listesine göre en son hangi bölgede deprem meydana geldi. İşte son dakika deprem haberleri...

Deprem mi oldu 8 Ağustos ? İşte Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu? Türkiye ve yakın çevresinde bugün deprem meydana geldi mi? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve yakın çevresinde deprem meydana geldi mi? İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER 8 AĞUSTOS 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

8 AĞUSTOS MALATYA'DA DEPREM

Malatya Ormanıcı Puturge'de saat 04.29'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5.0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

7 AĞUSTOS BİTLİS'TE DEPREM

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu 8 Ağustos ? İşte Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu 8 Ağustos ? İşte Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Ortalığı birbirine kattı! Kapıyı balyozla kırıp girdiler

Ortalığı birbirine kattı! Kapıyı balyozla kırıp girdiler

Sıradaki Haber