Deprem mi oldu 8 Ağustos ? İşte Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu? Türkiye ve yakın çevresinde bugün deprem meydana geldi mi? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve yakın çevresinde deprem meydana geldi mi? İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER 8 AĞUSTOS 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

8 AĞUSTOS MALATYA'DA DEPREM

Malatya Ormanıcı Puturge'de saat 04.29'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5.0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

7 AĞUSTOS BİTLİS'TE DEPREM

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.