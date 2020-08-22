22.08.2020 - 09:08 |
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? 22 Ağustos son depremler (Kandilli-AFAD)
Son depremler listesi. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 22 Ağustos son depremler listesi.
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 22 Ağustos son depremler listesine nereden bakılır? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler ve şiddetleri...
22 AĞUSTOS SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
MANİSA'DA DEPREM
21 Ağustos 2020 saat 20.57!de Manisa Kırkağaç'ta 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.