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22.08.2020 - 09:08 |

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? 22 Ağustos son depremler (Kandilli-AFAD)

Son depremler listesi. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 22 Ağustos son depremler listesi.

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? 22 Ağustos son depremler (Kandilli-AFAD)

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 22 Ağustos son depremler listesine nereden bakılır? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler ve şiddetleri...

22 AĞUSTOS SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MANİSA'DA DEPREM

21 Ağustos 2020 saat 20.57!de Manisa Kırkağaç'ta 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Azeri mafya liderinin cinayetten önceki son görüntüleri!Azerbaycan mafyasının önemli isimlerinden Salifov’u öldüren koruması Zeyralov’un, cinayetten önce Salifov’un arkasından yürüyüp videoya kaydettiği ortaya çıktı.
daha fazla video için

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