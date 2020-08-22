Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? 22 Ağustos son depremler (Kandilli-AFAD)

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 22 Ağustos son depremler listesine nereden bakılır? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler ve şiddetleri...

22 AĞUSTOS SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MANİSA'DA DEPREM

21 Ağustos 2020 saat 20.57!de Manisa Kırkağaç'ta 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.