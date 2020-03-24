Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 24 Mart son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye'de ve çevresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. Yaşanan depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açtığı gibi depremin şiddetine göre can kayıplarının yaşanmasına da neden olabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu? İşte meydana gelen son depremler listesi...

TÜRKİYE'DE EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de en son Balıkesir'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.1 olarak açıklandı. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

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