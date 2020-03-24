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24.03.2020 - 13:05 |

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 24 Mart son depremler listesi

Ülkemizde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar deprem mi oldu, depremin merkez üssü ve şiddeti nedir sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 24 Mart son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 24 Mart son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye'de ve çevresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. Yaşanan depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açtığı gibi depremin şiddetine göre can kayıplarının yaşanmasına da neden olabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu? İşte meydana gelen son depremler listesi...

TÜRKİYE'DE EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de en son Balıkesir'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.1 olarak açıklandı. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi 24 Mart son depremler listesi

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Tepki çeken görüntüler sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamaSosyal medyada dün akşam yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekmişti. İçişleri Bakanlığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
daha fazla video için

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