MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son depremler listesi 9 Temmuz | Kandilli Rasathanesi ölçümleri...
ABONE OL
09.07.2020 - 09:59 |

Son depremler listesi 9 Temmuz | Kandilli Rasathanesi ölçümleri...

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeleyen Kandilli Rasathanesi 9 Temmuz 2020 ölçümlerini yayınlıyor. En son nerede deprem oldu? İşte son dakika depremler...

Son depremler listesi 9 Temmuz | Kandilli Rasathanesi ölçümleri...

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresindeki son depremleri listeliyor. Son 500 depremi listeyen Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul'da ve diğer tüm illerde meydana gelen depremleri görüntüleyebilirsiniz. Peki bugün deprem oldu mu? İşte 9 Temmuz 2020 son depremler listesi.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA'DA DEPREM

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 08.07.20 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada inceleme ve araştırma yaptığını belirten Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz depremin merkez üssü olan mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Otobüsteki bıçaklı dehşet kameraya böyle yansıdıKonya'da, hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek'i (40) otobüste yanına gelip, "Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi misin?" diye sorduktan sonra bıçaklayarak ağır yaralayan Muhammet Arslan Karaman (21), mahkemece tutuklandı. Otobüsteki dehşet anlarının araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aydın'da freni patlayan işçi servisi yoldan çıktı!

Aydın'da freni patlayan işçi servisi yoldan çıktı!

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Son dakika... İstanbul Emniyeti'nde beklenen il dışı tayinler gerçekleşti!

Son dakika... İstanbul Emniyeti'nde beklenen il dışı tayinler gerçekleşti!

Sıradaki Haber