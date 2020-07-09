Son depremler listesi 9 Temmuz | Kandilli Rasathanesi ölçümleri...

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresindeki son depremleri listeliyor. Son 500 depremi listeyen Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul'da ve diğer tüm illerde meydana gelen depremleri görüntüleyebilirsiniz. Peki bugün deprem oldu mu? İşte 9 Temmuz 2020 son depremler listesi.

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MALATYA'DA DEPREM

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 08.07.20 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada inceleme ve araştırma yaptığını belirten Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz depremin merkez üssü olan mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.