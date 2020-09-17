17.09.2020 - 09:22 |
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 17 Eylül? Kandilli - AFAD son depremler
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Muş'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan 17 Eylül son depremler listesi.
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listemeleye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 17 Eylül son depremler...
AKDENİZ'DE DEPREM
Akdeniz'de 17 Eylül 2020 saat 01.40'ta 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ 17 EYLÜL
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