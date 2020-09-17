Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 17 Eylül? Kandilli - AFAD son depremler

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listemeleye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 17 Eylül son depremler...

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de 17 Eylül 2020 saat 01.40'ta 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 17 EYLÜL

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ