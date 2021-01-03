03.01.2021 - 10:51 |
Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı paylaşımı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesini yayınlamaya devam ediyor. Anlık olarak değişkenlik gösterebilen son depremler listesinin güncel durumuna haberimizde yer verdik. Peki en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri...
Ansızın meydana gelen depremlerden haberdar olmak isteyen vatandaşlar, son depremler listesini büyük merakla araştırıyor. Deprem haberlerini yakından takip etmek isteyenler için, AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı son depremleri haberimize ekledik.
EGE DENİZİ'NDE 4,00 ŞİDDETİNDE DEPREM!
2 Ocak bugün saat 05:25'de Ege Denizi'nde 4,00 şiddetinde deprem meydana geldi.
HAZAR DENİZİ'NDE 4,50 ŞİDDETİNDE DEPREM
2 Ocak bugün saat 04:05'de Hazar Denizi'nde 4,50 şiddetinde deprem meydana geldi.
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