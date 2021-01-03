MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı paylaşımı
ABONE OL
03.01.2021 - 10:51 |

Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı paylaşımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesini yayınlamaya devam ediyor. Anlık olarak değişkenlik gösterebilen son depremler listesinin güncel durumuna haberimizde yer verdik. Peki en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri...

Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı paylaşımı

Ansızın meydana gelen depremlerden haberdar olmak isteyen vatandaşlar, son depremler listesini büyük merakla araştırıyor. Deprem haberlerini yakından takip etmek isteyenler için, AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı son depremleri haberimize ekledik.

EGE DENİZİ'NDE 4,00 ŞİDDETİNDE DEPREM!

2 Ocak bugün saat 05:25'de Ege Denizi'nde 4,00 şiddetinde deprem meydana geldi.

HAZAR DENİZİ'NDE 4,50 ŞİDDETİNDE DEPREM

2 Ocak bugün saat 04:05'de Hazar Denizi'nde 4,50 şiddetinde deprem meydana geldi.

GÜNCEL SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

100 metrelik kuyular... Yıkımına başlandı!Bursa’da, DHA'nın gündeme getirdiği, içindeki yaklaşık 100 metrelik derin kuyularla tehlike oluşturan kireç ocağının yıkımına başlandı. 1 ay sürmesi beklenen yıkım çalışması, dronela havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cami çatısında yakalanan hırsız böyle indirildi!

Cami çatısında yakalanan hırsız böyle indirildi!

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Son dakika... Terör örgütüne 2 bölgede darbe! MSB'den açıklama

Son dakika... Terör örgütüne 2 bölgede darbe! MSB'den açıklama

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet