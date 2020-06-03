03.06.2020 - 13:37 |
Deprem mi oldu? Son deprem listesi: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika haberleri
Ülkemiz genelinde yaşanan son depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri üzerinden deprem haberleri hakkında bilgi almak isteyenler haberimizin içeriğinden de bilgilenebilir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesini haberimizde derledik. İşte yaşanan son depremler ve şiddetleri...
Son dakika haberleri yakından takip edenler, deprem haberleri hakkında da bilgi almak istiyor. Ülkemizde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. Depremin nerede olduğu, deprem şiddeti, deprem enlem ve boylamı paylaşılıyor. Peki en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri...
DEPREM Mİ OLDU?
Akdeniz'de şiddetli deprem!
Son dakika haberine göre, Akdeniz'de peş peşe depremler olmaya devam ediyor. Son haftalarda son derece hareketli olan hat bugün de 5.2 büyüklüğünde sallandı.
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; Girit'in güneydoğusunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Meydana gelen depremin derinliği ise 69.4 kilometre olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER
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