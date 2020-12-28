28.12.2020 - 09:16 |
Deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık son depremler Kandilli - AFAD
Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyorlar. Elazığ'da dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem bölgedekileri korkuttu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 28 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülen son depremler listesi.
Son depremler sorgulanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Elazığ'da dün yaşanan deprem tedirginlik yarattı. Bölgede bugün deprem meydana geldi mi? İşte 28 Aralık son dakika depremler...
28 ARALIK SON DEPREMLER
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