MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık son depremler Kandilli - AFAD
ABONE OL
28.12.2020 - 09:16 |

Deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık son depremler Kandilli - AFAD

Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyorlar. Elazığ'da dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem bölgedekileri korkuttu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 28 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülen son depremler listesi.

Deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık son depremler Kandilli - AFAD

Son depremler sorgulanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Elazığ'da dün yaşanan deprem tedirginlik yarattı. Bölgede bugün deprem meydana geldi mi? İşte 28 Aralık son dakika depremler...

28 ARALIK SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ankara'da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendiAnkara'da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle sokaklar araç trafiğine açıldı. Cadde ve sokaklarda araç ve insan hareketliliği görülmeye başlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık son depremler Kandilli - AFAD

Deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık son depremler Kandilli - AFAD

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet