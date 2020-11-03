Depremde yaşamını yitiren üniversiteli Seda, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan 17 binadan, 7 katlı, 21 daireli Doğanlar Apartmanı’nın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında dün saat 22.30 sıralarında Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü 2'inci Sınıf öğrencisi olan Seda Dinçer'in cenazesi, bugün memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine gönderildi.

Dinçer için bugün öğle saatlerinde Demirci Kabristanı'nda salgın tedbirlerine uyularak tören düzenlendi. Cenazeye, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Dinçer'in babası Ahmet Dinçer ve ailesi ile yakınları katıldı. Cenazede baba Dinçer, güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Seda Dinçer'in cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.