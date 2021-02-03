Depremden sonra İzmir’i sel vurdu

İzmir son günlerde meydana gelen depremlerin ardından dün de selle boğuştu. Önceki gün yaşanan 5.1’lik depremden sonra kentte etkili olan sağanak dün şiddetini artırarak afete dönüştü. Meteoroloji verilerine göre, kent merkezine 14 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 142 kilograma ulaştı. Vali Yavuz Selim Köşger, 1995’ten bu yana görülen en büyük sel felaketinin yaşandığını ve şubat yağış ortalamasının metrekareye 102 kilogram olduğuna işaret ederek, “Gece boyunca 8 saatte yağan yağmur miktarı 120 kilogramdı, bu 130 kilograma ulaşmış durumda” dedi. İzmir Valiliği de, vatandaşlardan acil durumlar dışında trafiğe çıkmamalarını isterken, kamu çalışanlarına tam gün izin verildi.



Hayat durdu



Şiddetli sağanak nedeniyle Menderes, Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka’da ev ve iş yerlerini su bastı. Balçova’nın Çetin Emeç Mahallesi’nde Hacı Ahmet Deresi taşarken bir sokak su altında kaldı. Sel, park halindeki araçları sürükledi. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Zemin katta oturan vatandaşlar üst katlardaki dairelere taşındı.



Karabağlar ilçesindeki Yunusemre Deresi, üzerinde bulunan köprü ayaklarında biriken sel sularının taşıdığı çöp ve dal parçalarıyla tıkanıp, taştı. Karşıyaka Anadolu Caddesi göle dönerken trafik akışı durma noktasına geldi. Soğukkuyu Deresi taştı, Örnekköy semtindeki 10 Nisan Köprüsü’nün altında su baskını yaşandı. Bayraklı’da da İZBAN hattı kenarındaki yollar sel suyuyla doldu, Turan-Halkapınar arasındaki tren seferleri durduruldu.



‘Geçmiş olsun’ mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sel felaketi ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere İzmir’e gitti.



Mahalle boşaltıldı



Menderes ilçesi Yeniköy mahallesinde sulama göleti sağanakla birlikte doldu. Yağmurun taşmasına neden olduğu göletin tehlike yaratması üzerine Yeniköy Mahallesi’nin Valilik kararıyla boşaltılmasına karar verildi. Vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştirildi. Menderes Kaymakamlığı da yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle Yeniköy ve Küner mahallelerinden geçen Balaban Deresi’nin sağ ve sol bandındaki 500 metrelik alanda oturanların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerektiğini duyurdu. Ayrıca Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk oranının yüzde 100’e ulaşmasının ardından kontrollü su tahliyesinin yapıldığı belirtildi.



2 kişi selde can verdi



Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nden geçen Balaban Deresi’nin taşmasıyla, Kaan Soydan (45) ile kayınpederi Hıdır Öztürk’ün (65) içinde bulunduğu hafif ticari araç suya kapıldı. Metrelerce sürüklenen araç, devrilen ağaçlara takılıp ters döndü. Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk suda kayboldu. Aracın devrildiği yere 2 kilometre uzaklıkta Soydan’ın cansız bedeni

bulundu. Öztürk’ün cansız bedenine ise aracın içinde ulaşıldı.