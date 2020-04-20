Derin Zıt Anlamlısı Nedir? Derin Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Derin kelimesi Türk dil kurumu açısından ele alındığında zıt anlamlısı ‘sığ’ şeklinde geçmektedir. Aynı biçimde eş anlamlısı ise ‘dip ve koyu’ gibi anlamlara üzerinden değerlendirilir. Bu sözcükler hem gerçek hem de mecaz anlam üzerinden kullanılabilmektedir.

Derin Zıt Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre derin kelimesinin zıt anlamlısı olarak ‘sığ’ sözcüğünü kullanmak mümkün. Yani derin olmayan herhangi bir yer, durum ya da olgu için kullanılabilmektedir. Sığ kelimesini bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Deniz burada çok sığ rahatça yüzebiliriz.’’

Derin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Derin kelimesi birden fazla eş anlama sahip ve Türkçede çok sık kullanılan kelimelerden biridir.

- Dip,

- Koyu,

- Sığ,

Her 3 kelime de derin sözcüğünü ifade edebilmekte ve cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Gerçek ve mecazi anlamı kapsamında değerlendirmek mümkün.