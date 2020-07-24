DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgeleri hangi tarihte duyurulacak?

DGS'ye artık sayılı günler var. Günler yaklaştıkça heyecan da karbekat artıyor. Sınava bugün itibarıyla 16 gün kaldı ve sınav giriş yerleri yavaş yavaş aratılıyor. Bu nedenle de DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.
DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri için ÖSYM'den yapılmış bir açıklama henüz yok. Fakat sınav yerleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor.
Bartın Valisi'nden bakım evindeki ölüme ilişkin açıklama!Bartın'da, özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Merkezde çalışan 4 hastabakıcının tutuklandığı soruşturma dosyasında, yatalak Mehmet Eratişk'in banyoda tazyikli suyla işkence yapılarak ölümüne neden olunduğu, bir başka engelliye de güvenlik kamerası olmayan sigara odasında dayak atıldığı iddia edildi. Hastabakıcıların alkollü halde işe geldikleri de öne sürüldü.