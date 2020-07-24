DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgeleri hangi tarihte duyurulacak?

DGS'ye artık sayılı günler var. Günler yaklaştıkça heyecan da karbekat artıyor. Sınava bugün itibarıyla 16 gün kaldı ve sınav giriş yerleri yavaş yavaş aratılıyor. Bu nedenle de DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri için ÖSYM'den yapılmış bir açıklama henüz yok. Fakat sınav yerleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor.