DGS sonuçları açıklandı mı 2020? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayında gerçekleştirilen DGS sınav sonucu büyük bir heyecanla bekleniyor. Gündemde "DGS sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. DGS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. İşte 2020 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili ayrıntılar...

2020 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Heyecanla beklenen DGS sınav sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. ÖSYM'nin açıklayacağı sınav sonuçları belli olduğu zaman "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tytercihlerin yapılacağı tarih ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğu zaman habermizde yer alacak.