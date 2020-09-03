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03.09.2020 - 09:34 |

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için büyük bir bekleyiş söz konusu... Adaylar sabırsız ve heyecanlı bir şekilde ÖSYM'den açıklama bekliyor. Sıklıkla DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? sorusuna cevap aranıyor.

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

DGS 9 Ağustos'ta gerçekleşti. sınavın üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti. Tam sonuç tarihini bilmeyenler, DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? diye soruyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 9 Eylül 2020 Çarşamba günü açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde; 

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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