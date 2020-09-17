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17.09.2020 - 11:19 |

DGS tercih 2020 işlemleri ne zaman başlıyor? ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu yayımladı mı?

DGS tercih işlemleri için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından alınacak olan DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak? ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu hangi tarihte yayımlayacak? soruları gündmedeki yerini koruyor. Bugün YKS ek tercih işlemleri başlayanca, Dikey Geçiş Sınavına katılan adaylar ise DGS tercihleri hakkında meraklandı.

DGS tercih 2020 işlemleri ne zaman başlıyor? ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu yayımladı mı?

9-17 Haziran 2020 Tarihleri arasında alınan DGS başvuruları ardından 9 Ağustos 2020 günü DGS uygulandı. Ardından DGS sonuçları açıklandı. Sınav başarı puanlarını öğrenen üniversite adaylar, puanına göre bölüm ve üniversite seçmek için sabırsızlanıyor. Peki DGS tercih 2020 işlemleri ne zaman başlıyor?

DGS TERCİH 2020 İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM, DGS tercihlerine yönelik herhangi bir açıklama henüz yapmadı. DGS tercih 2020 işlemleri başladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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