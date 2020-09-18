DGS tercih başvuruları ne zaman başlıyor? DGS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan DGS başvuruları sonrasında 9 Ağustos günü sınav uygulandı. Ardından DGS sonuçları açıklandı ve gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM tarafından başlatılacak olan DGS tercih işlemleri henüz başlamadı. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde tüm detaylara yer vereceğiz.