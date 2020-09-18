MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DGS tercih başvuruları ne zaman başlıyor? DGS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
ABONE OL
18.09.2020 - 11:51 |

DGS tercih başvuruları ne zaman başlıyor? DGS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercih işlemleri için büyük heyecan devam ediyor. DGS tercihinde bulunmak isteyenlere başvuru tarihleri duyuruldu mu? ÖSYM tarafından paylaşılacak olan DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte DGS 2020 tercihleri hakkında merak edilenler...

DGS tercih başvuruları ne zaman başlıyor? DGS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan DGS başvuruları sonrasında 9 Ağustos günü sınav uygulandı. Ardından DGS sonuçları açıklandı ve gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM tarafından başlatılacak olan DGS tercih işlemleri henüz başlamadı. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde tüm detaylara yer vereceğiz.

Fahrettin Koca: Yüzde 42 arttı!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İzmir'de vaka sayısı bir önceki aya göre yüzde 42 arttı." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İskenderun’da tarihi eser operasyonu!

İskenderun’da tarihi eser operasyonu!

Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il namaz vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il namaz vakitleri...

Sıradaki Haber