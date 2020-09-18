18.09.2020 - 11:51 |
DGS tercih başvuruları ne zaman başlıyor? DGS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS tercih işlemleri için büyük heyecan devam ediyor. DGS tercihinde bulunmak isteyenlere başvuru tarihleri duyuruldu mu? ÖSYM tarafından paylaşılacak olan DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte DGS 2020 tercihleri hakkında merak edilenler...
9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan DGS başvuruları sonrasında 9 Ağustos günü sınav uygulandı. Ardından DGS sonuçları açıklandı ve gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM tarafından başlatılacak olan DGS tercih işlemleri henüz başlamadı. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde tüm detaylara yer vereceğiz.