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01.10.2020 - 14:50 |

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih nasıl yapılır, son gün ne zaman?

DGS tercih süreci 2 Ekim 23.59'da son buluyor. Hala tercih yapmayanlar tercihlerin nasıl yapılacağını sorgularken başvurularını tamamlayanlar sonuçlara kilitlenmiş vaziyette... İşte konuya dair bilgiler...

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih nasıl yapılır, son gün ne zaman?

DGS ek tercih sonuçları için bekleyiş başladı... 2 Ekim başvurular için son tarih ve yavaş yavaş 'DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu artıyor. Öte yandan işlemlerini son güne bırakanlar tercih nasıl yapılır? sorusunu yöneltiyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den duyuru gelmiş değil. Geçen yık sonuçlar başvurulardan 1 hafta sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 9 Ekim'de...

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

DGS TERCİH BAŞVURU EKRANI

DGS 2020 TERCİH KILAVUZU

MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.
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