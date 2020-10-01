DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih nasıl yapılır, son gün ne zaman?

DGS ek tercih sonuçları için bekleyiş başladı... 2 Ekim başvurular için son tarih ve yavaş yavaş 'DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu artıyor. Öte yandan işlemlerini son güne bırakanlar tercih nasıl yapılır? sorusunu yöneltiyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den duyuru gelmiş değil. Geçen yık sonuçlar başvurulardan 1 hafta sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 9 Ekim'de...

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

DGS TERCİH BAŞVURU EKRANI

DGS 2020 TERCİH KILAVUZU