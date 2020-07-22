Dil Aileleri Ve Dil Grupları Nelerdir? Dillerin Sınıflandırılması Ve Kısaca Dil Çeşitleri

Birbirleri ile aynı kökten gelen dil aileleri aynı zamanda aynı kelimeleri de barındırmaktadır. Kelimelerin anlamları da bu dillerde aynıdır.

Dil aileleri nelerdir?

Aynı kökten gelen dillerin akraba dil topluluğuna denilmektedir. Dünya üzerinde pek çok dil ailesi mevcuttur. Dünya üzerindeki hemen hemen bütün dillerin bir kökeni bilinmektedir. Çok az olan dillerin ise henüz hangi kökenden geldiği bilinmemektedir. Bunun için ise günümüzde dil ailesi sınıflandırılması için bu diller üzerinde çalışmalar da yürütülmektedir.

Dil Grupları Nelerdir?

1) Algonkin Dil Grubu

- Karaayakça

- Şayence

- Meskvakice

- Mikmak

- Krice

- Arapahoca

- Atsinaca

- Şavnice

2) Moğol Dil Grubu

- Moğolca

- Buryatça

- Kalmukça

3) Avustroesya Dil Grubu

- Kmerce

- Mon

- Vietnamca

- Mundari

- Santali

- Korkuca

4) Çin Tibet Dil Grubu

- Mandarin

- Tibetçe

- Dzongka

- Birmanca

- Lolo

- Moso

- Şan

- Karence

5) Hami Sami Dil Grubu

- Berberice

- Hausaca

- Somalice

- Afarca

- Bece

- Odoma

- Sidamo

- Eski mısır dili

- Kıpti dili

- Arapça

- İbranice

- Aramice

- Habeşçe

- Akadca

- Tigrece

6) Hint-Avrupa Dil Grubu

- Yunanca

- Ermenice

- Arnavutça

- Hintçe

- Kürtçe

- Farsça

- İskitçe

- Osetçe

- Zazaca

- Beluçça

- Gilanca

Dillerin Sınıflandırılması

Dünya üzerinde aynı dilden gelme olan pek çok dil vardır. Bu dillerin aynı kökeni olanlar için ise bir sınıflandırma gereği duyulmuştur. Dünya üzerinde ki en büyük dil sınıflandırılması ise Hint Avrupa dil grubunda olmuştur. Bu kolun hem Avrupa hem de Asya kolu bulunmaktadır. Türkçede dil sınıflandırılmasında Altay dilleri sınıflandırılmasında yer alır. Türkçe Asya dilleri sınıflandırılmasındadır.

Kısaca Dil Çeşitleri

Dillerin farklı coğrafyada oluşu kültürel farklılıklar diller arasında çeşitlenmeye sebep olmuştur. Özellikle dil çeşitlenmeleri şu şekilde sıralanmıştır;

- Ağız

- Şive

- Lehçe

- Jargon

- Argo