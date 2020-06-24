Diyanet, PARDUS sistemine geçti! Yerli ve milli yazılım

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK arasında PARDUS işletim sistemi iş birliği protokolü imza töreni dijital olarak gerçekleştirildi. Protokolle Diyanet’in merkez ve taşra teşkilatındaki 10 bin bilgisayarda yerli PARDUS işletim sistemi kullanılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in birçok hizmetine e-Devlet üzerinden erişilebildiğini hatırlattı. Eylül 2019’dan beri TÜBİTAK ile yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığını aktaran Erbaş, “Bir aydan fazla süredir Başkanlık merkez teşkilatımızda 502 bilgisayarımızda yerli ve milli işletim sistemimiz PARDUS kullanılmaya başlanmıştır. PARDUS kullanımı konusunda illerimiz ve ilçelerimizde şu an itibarıyla 400 noktaya ulaşmış durumdayız. TÜBİTAK ile yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde yerli ve milli yazılımlarımızı kullanma konusunda güzel bir örnek teşkil edeceğimize inanıyoruz” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Diyanet’in güvenli ve maliyet etkin bir sistemi en hızlı devreye alan kurumlardan olduğunu vurgulayarak, “Bu durum yerli ve milli yazılım alanında, kamuda şimdiye kadar yapılmış en yaygın kullanım sözleşmesi anlamına geliyor” dedi.