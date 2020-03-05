Doğduğun Ev Kaderindir 10. yeni bölüm fragmanı... 9. son bölüm izleme linki

Doğduğun Ev Kaderindir 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde Mehdi için herkes dua ediyor. Zeynep ve aile perişan durumda... Mehdi'nin ölüp ölmeyeceği bilinmezken çocuğun aldırılıp aldırılmadığı da heyecanla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE İZLEME LİNKİ

DİZİ KONUSU

Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir, her insanın en büyük ve en derin sorusuyla başlıyor: insan kaderini değiştirebilir mi?

Gerçek bir hayat hikayesi!

Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.