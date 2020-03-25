Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? TV8 yayın akışı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrolünde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çarşamba akşamları ekranlara geliyor. Dizinin 11.bölümünde Mehdi, Meral'in hamile olduğunu öğrendi. Yeni bölümde neler olacağı ise izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. 25 Mart 2020 TV8 yayın akışında Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yer almadı. İzleyiciler ise dizinin neden olmadığını araştırıyor. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 25 Mart 2020 TV8 yayın akışında yer almadı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bugün ekranlara gelmeyecek. TV8 yayın akışında saat 20.00'da Survivor gözüküyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 11. BÖLÜM ÖZETİ

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Demet Özdemir (Zeynep)

İbrahim ÇELİKKOL (Mehdi)

Engin Hepileri (Faruk)

Sinan Demirer (Bayram)

Senan Kara (Nermin)

Zuhal Gencer (Sakine)

TV8 YAYIN AKIŞI