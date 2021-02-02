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02.02.2021 - 17:36 | | DHA

Doktor duyurdu! 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da pandemi hastanesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medyadan, 10 ay sonra ilk kez dün koronavirüs hastası yatışı olmadığını duyurdu. Akelma; "Dün, 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç koronavirüs hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" dedi.

Doktor duyurdu! 10 ay sonra bir ilk

Kentte, iki pandemi hastanesinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 ay sonra dün ilk kez koronavirüs hastası yatışı yapılmadı. Hastanede görevli Doç. Dr. Hakan Akelma da bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, duyurdu.

Doç. Dr. Akelma, yaptığı paylaşımda, "Dün, 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç koronavirüs hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" dedi.



Doktor duyurdu 10 ay sonra bir ilk

Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptıBursa-İstanbul-İzmir otobanında ters yöne giren vinç midibüs ile çarpmıştı. Midibüs içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra otobanda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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