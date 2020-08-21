Dolmabahçe Sarayı nerede, ne zaman inşa edildi? Dolmabahçe Sarayı özellikleri

Dolmabahçe Sarayı nerede, ne zaman inşa edildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün konuşma yapacağı Dolmabahçe Sarayı ile ilgili aramalar arttı. Erdoğan, açıklayacağı müjde için Dolmabahçe Sarayı'nda Millete Sesleniş konuşması yapacak. İşte Dolmabahçe ile ilgili merak edilenler...

ERDOĞAN DOLMABAHÇE’DEN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önceden haberini verdiği müjdeyi, bugün Dolmabahçe’den Millete Sesleniş konuşması şeklinde açıklayacak. O nedenle dünden beri ciddi bir faaliyet yürütülüyor. Erdoğan’ın Karadeniz’de tespit edilen doğalgaz rezervini açıkladıktan sonra doğalgazın çıkarılması için yürütülecek olan çalışmalar hakkında da bilgi vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın doğalgazın bir an önce çıkarılarak üretime yansıtılmasını istediği söyleniyor.

DOLMABAHÇE SARAYI NEREDE?

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş'ta yer alıyor. 250.000 m²lik bir alan üzerinde bulunan Osmanlı sarayı. İnşaatı 1843 yılında başlayıp 1856 yılında bitmiştir.

Dolmabahçe Sarayı üç katlı, simetrik planlıdır. 285 odası ve 43 salonu vardır. Sarayın temelleri kestane ağacı kütüklerinden yapılmıştır. Deniz tarafındaki rıhtımın yanı sıra kara tarafında da birisi çok süslü iki abidevi kapısı vardır. Bakımlı ve güzel bir bahçenin çevrelediği bu sahil sarayının ortasında, diğer bölümlerden daha yüksek olan tören ve balo salonu yer alır. Büyük, 56 sütunlu kabul salonu 750 ışıkla aydınlanan, İngiliz yapımı 4,5 tonluk muazzam kristal avizesi ile ziyaretçilerin ilgisini çeker. Dünyadaki saraylar içerisinde en büyük balo salonu buradakidir.