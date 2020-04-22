Dünya Günü (Earth Day) nedir, ilk ne zaman ortaya çıktı? Google'dan 22 Nisan Dünya Günü için doodle

Aktivist John McConnell sayesinde ilk olarak 1969 yılında kutlanan DÜnya Günü her senen 22 Nisan'da kutlanıyor. Bugünün amacı dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek... İşte 'Dünya Günü (Earth Day) nedir?' sorusunun cevabı...

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.[1] Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

JOHN MCCONNELL KİMDİR?

John McConnell (22 Mart 1915 - 20 Ekim 2012 ), Dünya Günü'nün kurucusu olarak bilinen Amerikalı aktivist. İnsan ıstırabını hafifletmek ve ortak iyiliği teşvik etmek için fikirler geliştirdi. Davis City, Iowa'da bir seyyar doktorun oğlu olarak dünyaya geldi.