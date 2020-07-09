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09.07.2020 - 07:00 |

Dünya’ya yaklaşıyor... Neowise’i kuyruklu yıldızını siz de görebilirsiniz

NASA’nın ilk olarak 27 Mart’ta keşfettiği Neowise kuyruklu yıldızı Dünya’ya hızla yaklaşmaya da devam ediyor.

Dünya’ya yaklaşıyor... Neowise’i kuyruklu yıldızını siz de görebilirsiniz

Astronomların ifadelerine göre kuyruklu yıldız 23 Temmuz’da Dünya’ya en yakın geçişini gerçekleştirecek ve 103 milyon km kadar yaklaşacak. Bilim insanları, gelecek 2-3 haftalık süreçte Neowise’in parlaklığının daha da artabileceğini söylüyor. Neowise’in siz de görmek istiyorsanız Türkiye’de astronomi fotoğrafçılığı yapan mimar Betül Türksoy’un önerilerine kulak verin. Zira Türksoy bir kaç gündür Neowise’in fotoğraflarını çekiyor. Türksoy, Neowise’i çıplak gözle görmek isteyenlere şunları önerdi:

Güneş doğmadan...

“Neowise sabahları, Güneş¸ doğmadan yaklaşık 1 saat kadar önce kuzeydoğu yönünde Güneş’in doğacağı hizanın hemen hemen üzerinde. Capella hizasında. ‘Venüs’ün solunda’ diye tarif edenler var ama bu tarif sizi yanıltır. Çünkü epey bir solunda. Capella, kuzeydoğuda parlak şekilde kendini gösterirken Neowise’i bulmak için referans alabileceğimiz bir yıldız. Elinizde 50-55 mm var ise, onunla kuzeydoğu gökyüzünü, Capella ile yer arasındaki bölümü kapsayacak şekilde fotoğrafını çekerseniz Neowise orada kendini gösterecektir. Şehir ışıkları etki eder mi derseniz, elbette her yıldızda olduğu gibi karanlıkta daha iyi görünüyordur sanırım. Kayseri için gözlem yapabildiğim süre 1 saat civarıydı.”

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Dünya’ya yaklaşıyor... Neowise’i kuyruklu yıldızını siz de görebilirsiniz

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