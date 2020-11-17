17.11.2020 - 11:22 | | DHA
Düzce Valisi Atay’ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Düzce Valisi Cevdet Atay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Vali Atay sosyal medya hesabından, "Kıymetli Düzceliler, yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum." dedi.
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleriEdirne'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.