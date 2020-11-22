EBA canlı ders saatleri | EBA 23 Kasım Pazartesi ders programı ilkokul, ortaokul, lise

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu gibi uzaktan eğitim EBA ile gerçekleşecek. Öğrenci, öğretmen ve veli girişiyle katılımı kolay hale getiren EBA, canlı dersleri de TRT EBA aracılığı ile öğrencilere sunacak. 16 Kasım'da başlayan bir haftalık ara tatilin ardından 23 Kasım'da yeniden derslerinin başında olacak öğrenciler, EBA canlı ders saatlerini merake diyor.

EBA CANLI DERS SAATLERİ

MEB'den yapılan açıklamayla canlı ders saatleri netleşti. EBA canlı ders özelliğiyle Pazar günü hariç her gün 08.30-20.30 saatleri arasında canlı ders yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerimizin aynı anda sisteme getireceği yoğunluğun dağıtılmasının hedeflendiği okul seviyelerine göre olan zaman planlamaları da belirlendi.

Hazırlık sınıfı hariç tüm seviyedeki öğrenciler için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil her gün 9 ders olmak üzere haftalık toplam 54 EBA Canlı Ders yapılabilmesine olanak sağlanıyor. Lise hazırlık sınıflarının Pazar hariç her gün 08.30 - 20.20 saatleri arasında istenilen saatte ders yapabilmesine imkan sağlandı.

EBA 23 KASIM PAZARTESİ İLKOKUL DERS PROGRAMI

23 KASIM OETAOKUL DERS PROGRAMI

23 KASIM LİSE DERS PROGRAMI





EBA GİRİŞ EKRANI...