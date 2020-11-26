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26.11.2020 - 11:07 |

EBA canlı ders var mı ? EBA TV haftalık canlı ders programı ilkokul, ortaokul, lise

EBA TV ile ders anlatımlarına katılan öğrenciler, canlı dersler ile eksiklerini giderebiliyorlar. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen dersler TRT EBA aracılığıyla öğrencilerin karşısına çıkıyor. 26 - 27 - 28 Kasım EBA canlı ders saatleri...

EBA canlı ders var mı ? EBA TV haftalık canlı ders programı ilkokul, ortaokul, lise

EBA haftalık ders programının yanı sıra, 'Canlı dersim var mı?' seçeneği ile günlük canlı ders saatlerine ulaşmak mümkün. Öğrencinin canlı dersi olup olmadığını görmesi için EBA sayfasında yer alan T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu alanını girmesi yeterli olacaktır. İşte, EBA canlı ders saatleri...

EBA CANLI DERS VAR MI?

EBA, haftalık ders programı ve tekrar saatlerini içeren çizelgenin yer aldığı sayfada aynı zamanda ''Canlı dersim var mı?'' butonu ile öğrencilerin ve velilerin canlı ders sayfasına kolay ulaşımını sağlıyor. Mesleki Teknik Anadolu Liseleri'nin de tabii olduğu canlı ders programı aşağıdaki gibi:

EBA canlı ders var mı EBA TV haftalık canlı ders programı ilkokul, ortaokul, lise

 EBA CANLI DERS SORGULAMA...

Otobüs durağında bekleyen genç kadın tacize uğradıSamsun’da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (30), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.
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