EBA canlı ders var mı ? EBA TV haftalık canlı ders programı ilkokul, ortaokul, lise

EBA haftalık ders programının yanı sıra, 'Canlı dersim var mı?' seçeneği ile günlük canlı ders saatlerine ulaşmak mümkün. Öğrencinin canlı dersi olup olmadığını görmesi için EBA sayfasında yer alan T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu alanını girmesi yeterli olacaktır. İşte, EBA canlı ders saatleri...

EBA CANLI DERS VAR MI?

EBA, haftalık ders programı ve tekrar saatlerini içeren çizelgenin yer aldığı sayfada aynı zamanda ''Canlı dersim var mı?'' butonu ile öğrencilerin ve velilerin canlı ders sayfasına kolay ulaşımını sağlıyor. Mesleki Teknik Anadolu Liseleri'nin de tabii olduğu canlı ders programı aşağıdaki gibi:

EBA CANLI DERS SORGULAMA...