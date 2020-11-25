EBA ders programı: EBA TV 26 Kasım ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri

EBA öğrenci girişi sayfasından derslere erişilebiliyor. Öte yandan EBA haftalık ders programı http://www.eba.gov.tr/ adresinden düzenli olarak yayımlanıyor. Canlı ders saatlerinin yer aldığı sayfadan öğretmen ve veli girişi yapmak da mümkün. Haftalık ders programı, ders tekrarları, canlı ders saatleri gibi tüm ayrıntıların yer aldığı EBA giriş sayfasında, ''Canlı dersim var mı?'' seçeneği ile canlı derslerin takibini yapabilirsiniz.

EBA 26 KASIM DERS PROGRAMI

Koronavirüs ile okullardaki eğitimlere bir süre ara verilmesiyle EBA, öğrenci ve öğretmenlerin buluşmasında aracı hale geldi. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde tüm derslerin yapılabildiği EBA ders saatleri:

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci seçeneğinin ardından "EBA Giriş" ekranına yönlendirilir. Bu ekranda T.C. kimlik no ve şifre girilerek EBA TV'ye giriş gerçekleştirilir.

EBA TV İLKOKUL CANLI DERS...

EBA TV ORTAOKUL CANLI DERS...

EBA TV LİSE CANLI DERS...