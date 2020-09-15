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15.09.2020 - 07:03 |

EBA giriş ile canlı ders izle | EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı 15 Eylül

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise sınıfları için başlayan uzaktan eğitim tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi her gün hem EBA TV'den hem de TRT üzeinden yayınlanan dersler öğrenciler için oldukça yararlı oluyor.Peki EBA giriş ile canlı ders nasıl izlenir? 15 Eylül EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı nedir?

EBA giriş ile canlı ders izle | EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı 15 Eylül

Haftanın ikinci gününde milyonlarca öğrenci derslerini yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, ders saatlerini kaçırmak istemiyor. Peki bugün hangi ders saat kaçta yayınlanacak? İşte ilkokul, ortaokul, lise için 15 Eylül ders programı ve EBA giriş linki ile canlı ders izleme erişimi...

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İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA giriş ile canlı ders izle | EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı 15 Eylül

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA giriş ile canlı ders izle | EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı 15 Eylül

LİSE DERS PROGRAMI

EBA giriş ile canlı ders izle | EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı 15 Eylül

'Kayalıklardan bir kişi düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdiKayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler düşen birine rastlamadı.
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