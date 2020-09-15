EBA giriş ile canlı ders izle | EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı 15 Eylül

Haftanın ikinci gününde milyonlarca öğrenci derslerini yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, ders saatlerini kaçırmak istemiyor. Peki bugün hangi ders saat kaçta yayınlanacak? İşte ilkokul, ortaokul, lise için 15 Eylül ders programı ve EBA giriş linki ile canlı ders izleme erişimi...

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İLKOKUL DERS PROGRAMI





ORTAOKUL DERS PROGRAMI





LİSE DERS PROGRAMI



