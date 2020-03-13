EBA nedir? EBA uzaktan eğitim nasıl yapılır? EBA giriş

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de kritik corona virüsü toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası okulların 1 hafta tatil edildiği artından da uzaktan eğitime geçileceği belirtildi. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler EBA nedir? EBA uzaktan eğitim nasıl yapılır? sorusuna cevap bulmaya çalıştı.

EBA NEDİR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

ÖĞRENCİ OLARAK EBA’YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısınında 16-30 Mart'taki 2 haftalık tatilde öğrencilerden ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica etti. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacakları alternatifler üzerinden, evdeki uzaktan eğitim süreçlerinin başlayacağını anımsatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak. Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre hangi araç, internet mi, televizyon mu, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarın gün mü, 24 saat mi, senkron mu, asenkron mu olacak bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Bunu sizlerle de paylaşacağız. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, EBA Akademik Destek platformu üzerinden, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine EBA üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi imkanı sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Selçuk, bakanlık uzmanları tarafından uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili tüm aşamaların en ince detaylarına kadar çalışılarak, öğrencilerin hizmetine hazır hale getirildiğini dile getirdi. Veliler ve öğrencilerin tüm bu süreçte neler yapacaklarını Eğitim Bilişim Ağı, "eba.gov.tr" ve bakanlığın internet sitelerinden takip edebileceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda isterlerse gerek televizyonlardan gerekse de internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlarından derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki ders anlatım programlarıyla ilgili tüm detaylar "eba.gov.tr" internet adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. İnternet ortamında ise EBA Platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmenleri ve sınıf grupları ile iletişim kurmaya devam edebilecekler. Kişiye özel, akıllı sistemimizle zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz okullara olan ihtiyacı tatil sürecinde en aza indirecek şekilde hazırdır. Bu içeriklere erişecek herkese de ücretsiz internet sağlanmıştır. Ayrıca, tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır."