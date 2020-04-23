EBA TV - TRT izle | EBA 23 Nisan ders programı

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA - TRT kanalı üzerinden takip edilen ilkokul, ortaokul, lise dersleri hafta içi her gün yayınlanıyor. Bugünün anlam ve öneminden dolayı ise EBA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Milyonlarca öğren televizyon karşısına geçerek bu anlamlı gününün en güzel şekilde idrak edecek. Peki EBA - TRT canlı yayını nasıl izlenir?

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EBA'DE BUGÜN DERS VAR MI?

EBA TV TRTde bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları yayınlanacak.

BAKAN'DAN 23 NİSAN ÇAĞRISI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"Evet, çocuklar heyecanla o günü beklediğinizi biliyorum. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Sizin için harika bir program hazırladık."