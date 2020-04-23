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23.04.2020 - 10:21 |

EBA TV - TRT izle | EBA 23 Nisan ders programı

EBA TV - TRT canlı yayın linki heyecanla araştırılıyor. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Milyonlarca öğrenci EBA'da bugün 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayacak. Öğrencilerin 23 Nisan temalı çektiği videolar yayınlanacak. İşte EBA TV - TRT canlı yayın linki...

EBA TV - TRT izle | EBA 23 Nisan ders programı

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA - TRT kanalı üzerinden takip edilen ilkokul, ortaokul, lise dersleri hafta içi her gün yayınlanıyor. Bugünün anlam ve öneminden dolayı ise EBA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Milyonlarca öğren televizyon karşısına geçerek bu anlamlı gününün en güzel şekilde idrak edecek. Peki EBA - TRT canlı yayını nasıl izlenir?

EBA TV - TRT CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA'DE BUGÜN DERS VAR MI?

EBA TV TRTde bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları yayınlanacak.

BAKAN'DAN 23 NİSAN ÇAĞRISI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"Evet, çocuklar heyecanla o günü beklediğinizi biliyorum. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Sizin için harika bir program hazırladık."

Ramazan’da bağışıklığı güçlü tutmanın yollarıRamazan ayında sağlıklı beslenme ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz, su tüketimi olmadan güçlü bir bağışıklık sisteminin mümkün olmadığını belirterek, “Daha sağlıklı bir şekilde Ramazan'ı atlatabilmemiz için beslenme konusunda özellikle mevsimsel taze meyve, sebzeleri tüketmeye özen gösterelim. Günde en azından 10 bardak su tüketebilecek program yapılması gerekir“ dedi.
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