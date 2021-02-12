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12.02.2021 - 02:14 |

Ege'deki depremler diğer fayları etkiliyor mu? Flaş açıklama

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, bugün belli zaman dilimleri arasında İzmir'de 4, 3.8 ve 3.7 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Yaşanan son depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür bölgede yaşanan hareketlilikle ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu.

Ege'deki depremler diğer fayları etkiliyor mu? Flaş açıklama

İlk olarak AFAD'ın geçtiği veriye göre İzmir açıklarında öğlen saat 11.45'te 4 büyüklüğünde bir deprem geldi. Bu depremin ardından bölgede saat 16.48 ve 22.23'te sırasıyla 3.7 ve 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgedeki yaşanan bu depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu.

Egedeki depremler diğer fayları etkiliyor mu Flaş açıklama


 Prof. Dr. Görür açıklamasında "Arkadaşlar bir süredir Sisam Körfezinde büyüklüğü 4’e varan depremler oluyor. Demin yine oldu. Bu depremlerin bir kısmı 6,9 Sisam depreminin artçısı, bir kısmı da muhtemelen bu deprem nedeniyle buradaki diğer faylar üzerinde gelişen tetiklenmiş depremler." dedi.

 

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