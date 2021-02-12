Ege'deki depremler diğer fayları etkiliyor mu? Flaş açıklama
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, bugün belli zaman dilimleri arasında İzmir'de 4, 3.8 ve 3.7 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Yaşanan son depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür bölgede yaşanan hareketlilikle ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu.
İlk olarak AFAD'ın geçtiği veriye göre İzmir açıklarında öğlen saat 11.45'te 4 büyüklüğünde bir deprem geldi. Bu depremin ardından bölgede saat 16.48 ve 22.23'te sırasıyla 3.7 ve 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgedeki yaşanan bu depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Görür açıklamasında "Arkadaşlar bir süredir Sisam Körfezinde büyüklüğü 4’e varan depremler oluyor. Demin yine oldu. Bu depremlerin bir kısmı 6,9 Sisam depreminin artçısı, bir kısmı da muhtemelen bu deprem nedeniyle buradaki diğer faylar üzerinde gelişen tetiklenmiş depremler." dedi.
Arkadaşlar bir süredir Sisam Körfezinde büyüklüğü 4’e varan depremler oluyor. Demin yine oldu. Bu depremlerin bir kısmı 6,9 Sisam depreminin artçısı, bir kısmı da muhtemelen bu deprem nedeniyle buradaki diğer faylar üzerinde gelişen tetiklenmiş depremler. İyi geceler. pic.twitter.com/7nQ15EKdTD— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 11, 2021