Elif İsminin Anlamı Nedir? Elif Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Elif, Arap ve Osmanlı alfabesinin ilk harfi olma özelliği taşımaktadır. Bu harf, yukarıdan aşağı çekilen dümdüz bir çizgi ile ifade edilmektedir.

Elif Ne Demek?

Elif’in kelime manası incelendiğinde iki farklı açıklama ile karşılaşılmaktadır. Bu açıklamalardan ilki “ince uzun boylu” demektir. Diğeri ise “alışmış, alışkın” manasına gelmektedir. Bu iki açıklamanın dışında yaygın olarak bilinmese de farklı Elif anlamlarına da ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda Elif aynı zamanda dost ve tanıdık anlamına da gelmektedir,

Yeni doğan çocuklara isim verilirken, çocuğun karakterinin isminden etkileneceği düşünülmektedir. Elif ismine sahip kişilerin de bazı ortak karakteristik özelliklere sahip olduğu dikkat çekmektedir. Bu Kişiler genelde yüksek ikna yeteneğine sahiptir. Oldukça cesur olmalarıyla dikkat çekerler ve dünyadaki güzellikleri yaşamaktan zevk alırlar. Canlarının sıkılmasından da hiç hoşlanamazlar.

Elif İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Elif, Kur’an’ın ilk kelimesi olarak bilinmektedir. Kuran-ı Kerim okunurken ağızdan çıkan ilk sözcükler “elif lam mim” olarak sıralanmaktadır. Bu sebeple kız çocuklarına Elif isminin verilmesi dini açıdan da uygun olarak tarif edilmektedir.