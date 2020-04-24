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24.04.2020 - 18:05 |

Elif İsminin Anlamı Nedir? Elif Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Elif, Türkiye’de hem ileri yaş grubundaki kadınlarda rastlanılan hem de yeni doğan kız bebeklere verilen bir isimdir. Bu kapsamda ülkemizde en yaygın kullanılan kadın isimleri arasında gösterilmektedir. Bebek heyecanı yaşayan çiftler de Elif ne demek ve Elif ismi Kur’an’da geçiyor mu gibi soruları sormaktadır. Sizler için Elif’in kelime manasını ve detaylarını hazırladık.

Elif İsminin Anlamı Nedir? Elif Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Elif, Arap ve Osmanlı alfabesinin ilk harfi olma özelliği taşımaktadır. Bu harf, yukarıdan aşağı çekilen dümdüz bir çizgi ile ifade edilmektedir.

Elif Ne Demek?

Elif’in kelime manası incelendiğinde iki farklı açıklama ile karşılaşılmaktadır. Bu açıklamalardan ilki “ince uzun boylu” demektir. Diğeri ise “alışmış, alışkın” manasına gelmektedir. Bu iki açıklamanın dışında yaygın olarak bilinmese de farklı Elif anlamlarına da ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda Elif aynı zamanda dost ve tanıdık anlamına da gelmektedir,

Yeni doğan çocuklara isim verilirken, çocuğun karakterinin isminden etkileneceği düşünülmektedir. Elif ismine sahip kişilerin de bazı ortak karakteristik özelliklere sahip olduğu dikkat çekmektedir. Bu Kişiler genelde yüksek ikna yeteneğine sahiptir. Oldukça cesur olmalarıyla dikkat çekerler ve dünyadaki güzellikleri yaşamaktan zevk alırlar. Canlarının sıkılmasından da hiç hoşlanamazlar.

Elif İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Elif, Kur’an’ın ilk kelimesi olarak bilinmektedir. Kuran-ı Kerim okunurken ağızdan çıkan ilk sözcükler “elif lam mim” olarak sıralanmaktadır. Bu sebeple kız çocuklarına Elif isminin verilmesi dini açıdan da uygun olarak tarif edilmektedir.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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