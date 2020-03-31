Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte 2020 SSK-Bağkur emekli ikramiyesinin ödeneceği tarihler...

Emekli bayram ikramiyelerin yatacağı tarih gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Corona virüs nedeniyle emekli bayram ikramiyesinin erken yatırılacağı duyurulmuştu. Emekli ikramiyesinin yatacağı tarihte belli oldu. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2020? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin büyük bir heyecanla beklediği haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, açıkladı. Bakanı Selçuk, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan 2020 tarihleri arasında yatacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, açıklamada, SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklilerin ise 11 Nisan tarihinde bayram ikramiyesi alacağını ifade etti.

Selçuk, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi 1.000 TL.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk açıklamasında, "Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz" dedi.