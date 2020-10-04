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04.10.2020 - 12:14 | | DHA

Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ziyaret ettiği hayvan barınağında, 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği sahiplendi. Erdoğan, "Leblebi, dört kere ameliyat olmuş. Hayvanseverler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak" dedi.

Emine Erdoğan, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Barınağa kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulunan Erdoğan, can dostlarla yakından ilgilendi. Barınakta kalıcı yuvalarını bekleyen çok sayıda hayvanın yaşamlarına ve barınağa getiriliş hikayelerine dair incelemelerde bulunan Erdoğan, 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği de sahiplendi. Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne dair sosyal medya üzerinden şu mesajı paylaştı;

"Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara bir kap su, bir kap mama vererek yaşamlarına yardımcı olalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Dün Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret ettim. Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini yürekten tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu iyilikler insanın merhametinin ne kadar engin olabileceğini gösteriyor. Meclisimizin, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek, tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum. Leblebi bu barınağın canlarından. Dört kere ameliyat olmuş. Hayvan severler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak. Barınaklardaki tüm hayvanların, en kısa zamanda çok sevilecekleri yuvaları olmasını diliyorum."

Emine Erdoğan, engelli köpek Leblebiyi sahiplendi

 

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