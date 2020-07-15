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15.07.2020 - 13:26 | | DHA

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm dünya o gece şunu bir kez daha anladı ki, bu millete pranga vurulamaz. 15 Temmuz'un yıl dönümünde, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

 Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında, "Dört yıl önce bugün, Aziz Milletimiz zifiri karanlık bir geceye şafak söktürdü. Gökten kurşun ve bomba yağarken milyonlar, vatan uğruna evlerinden belki de bir daha dönmemek üzere çıkıp, yüreklerini silahlara karşı kalkan diye kuşandılar. Tüm dünya o gece şunu bir kez daha anladı ki, bu millete pranga vurulamaz. 15 Temmuz’un yıl dönümünde, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden aziz vatanımızı ve milletimizi her daim korumasını niyaz ediyorum" dedi.

Emine Erdoğandan 15 Temmuz paylaşımı

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