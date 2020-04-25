Emir İsminin Anlamı Nedir? Emir Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Emir ismi emretmek fiilinden gelir ve Arapça kökenlidir. Peki, Emir isminin Kuran'da geçip geçmediğini merak ediyor musunuz? Emir ismi, Abbasiler, Emeviler ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden beri önemli devlet makamları için de kullanılmaktadır, dolayısı ile kelime güçlü bir anlama sahiptir. Emir ismine sahip olan kişilerin güçlü karaktere sahip olduğu ve liderlik vasıflarına sahip olduğu rivayet edilenler arasındadır.

Emir Ne Demek?

Emir isminin birden fazla anlamı vardır. Emir ismi asıl olarak buyruk, komut anlamlarına gelmektedir. Emir ismi aynı zamanda bir kavim, aşiret ya da ülkenin başı anlamlarına gelir. Ek olarak, prens, şehzade anlamlarına gelir. Emir ismi büyük bir hanedana mensup kimse, kumandan, Abbasi devletinde başkomutan, Osmanlı İmparatorluğu'nda beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi anlamlarında da kullanılmaktadır.

Emir İsmi Kuran'da Geçiyor mu?

Emir isminin içerdiği anlamlardan bahsetmiştik ve kelime anlamı olarak emretmek fiilinden gelen Arapça kökenli bir isim olduğunu söylemiştik. Emre ismi Arapça olmasına rağmen ve Allah'ın emri anlamında kullanılmasına rağmen, Kuran'da geçmemektedir. Kuran'da isim yer almamasına rağmen, isim Allah'ın emri anlamında kullanıldığı için ismin dini bir anlamı da bulunmaktadır.