Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Boğaziçi Üniversitesi açıklaması!
Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere 'Aşağı bak' dediği iddialarını paylaştığı videoyla yalanladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.
Mesajla birlikte paylaşılan videoda, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anlar görülüyor.
Yalan’dan bir Slogan...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 2, 2021
Aşağı bak ❌ YALAN
Aşağıdan 👉 DOĞRU
Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor
Bu mücadele milletimiz için
Türk polisi
Daima hazır pic.twitter.com/zQIQnVO2AR