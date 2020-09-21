21.09.2020 - 09:06 |
En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 21 Eylül son depremler listesi...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde olan depremler listelenmeye devam ediyor. Depremin merkez üssü, kaç şiddetinde meydana geldiği gibi bilgiler anlık olarak takip edilebiliyor. Son olarak Muş'un Korkut ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. İşte AFAD son depremler listesi...
Ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Niğde'de meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin merkez üssü Bor ilçesi olarak açıklandı. Yaşanan deprem birçok il ve ilçede hissedildi. Niğde'de meydana gelen depremin ardından Konya'da birçok deprem meydana gelirken sabah saatlerinde Niğde/Bor'da bu kez 4.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Son olarak Muş Korkut ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ