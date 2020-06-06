En ‘yoğun’ ilçe kural tanımıyor

Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana Türkiye’de vakaların yarısından fazlasına rastlanan İstanbul’da, hayat çok çabuk normale döndü. Tüm Türkiye’de 1 Haziran’da yeni normal hayata geçişle birlikte 16 milyon nüfuslu megakentte yaşayan İstanbullular salgın öncesi günlerine dönmeye başladı. Normal hayata geçişte koronavirüs salgınının ikinci dalgasının önüne geçilmesi için önlem olarak sosyal mesafenin önemi artsa da İstanbul’un bazı ilçelerindeki nüfus yoğunluğu kilometrekarede 40 bin kişiyi geçiyor. Yüzölçümü açısından İstanbul’da kilometrekareye ortalama 2 bin 841 kişi düşerken, en yoğun ilçeler Güngören, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bağcılar ve Bayrampaşa olarak sıralanıyor. Bu ilçeler arasında ise en çok dikkat çeken ise 7 kilometrekarelik yüzölçümü ve 289 bin nüfusu ile Güngören. İstanbul’un yüzölçümü açısından en küçük ilçesi olan Güngören,kilometrekareye düşen insan sayısında ise en fazla nüfusa sahip ilçe. Milliyet Gazetesi olarak, kilometrekareye 41 bin 348 kişinin düştüğü Güngören’de yeni normale dönüşü yerinde gözlemledik.



Yasaklılar sokakta



İlk duragımız ilçenin en kalabalık yeri olan Menderes Kapalı Yol Caddesi. Cadde, salgın öncesi dönemdeki gibi iğne atılsa yere düşümeyecek kadar yoğun. Sıcak havanın da etkisiyle kendini sokağa atanlar sosyal mesafe tanımamış. Sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı çocuklar ise caddede ve ilçede çokça göze çarpıyor. Zabıtaların uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske takma kuralını da çoğunlukla uygulamıyor. Esnafların dikkati, maske ve mesafeden çok işlerin düzelmesine yönelik.



Masada dört kişi



Ara sokakları boş olan ilçenin özellikle anayol, kaldırım ve Merter Tekstil Merkezi’ne yakın bölgelerinde sosyal mesafeye dikkat etmeyen nüfus yoğunluğu daha da artıyor. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla açılan kafe ve restoranlarda da durum aynı. Açık olan bir restoranda normalde iki kişinin oturması gereken masada 4 kişilik arkadaş grubu var. Restoranın sahibi bu görüntüyü, “Bir masaya tek kişi oturtarak durumu nasıl yürütelim. Müşteri yan yana oturmak istiyor. Nasıl engel olalım? Aynı aileyi de masada ayıracak değiliz” diye açıklıyor. Bazı restoranlarda ise sosyal mesafe kuralına uyuluyor.



Salgın bitmiş gibi



İlçede gezdiğimiz sırada Akıncılar bölgesinde ise bulunan bir kahvehane hemen göze çarpıyor. Kahvehanenin dikkat çeken tarafı ise 10-15 metrekarelik alanında en az 20 kişinin oturması. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı i ve maskeleri sadece çenelerinin altında süs olarak takan kahvedeki vatandaşların Türkiye’de koronavirüs salgını bitmiş gibi rahatça dipdipe oturmaları gözlendi. Bu kadar küçük bir alanda oturmaları ile ilgili konuşan kahvedeki vatandaşlar, “Ne yapalım yeni normale döndük. Kahvenin içi biraz dolu ama yapacak birşey yok. Zaten ne okey, ne kağıt oyunu oynayabiliyoruz. Maskeyi çıkardık, çıkarmasak çayı nasıl içeceğiz” ifadelerini kullandı.



En kalabalık 5 ilçe



İstanbul’da kilometrekareye göre en fazla insan sayısı düşen 5 ilçe;



Güngören: 41 bin 348

Gaziosmanpaşa: 40 bin 996

Bahçelievler: 35 bin 944

Bağcılar: 32 bin 396

Bayrampaşa: 30 bin 526



AVM’ler hâlâ aynı



Yaptığımız gözlemde yasak olmasına rağmen neredeyse her sokakta 18 yaş altı çocuk ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara rastlamak mümkün. Ayrıca ilçede bulunan alışveriş merkezi Kale Center’ın önünde de geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz manzara hakim. AVM’nin önünde bekleyen vatandaşlar uzunca bir kuyrukta bekliyor. Maskesiz kimsenin alınmadığı AVM’de önce girişte ateş ölçülüyor. Ardından içeriye alınıyor.









