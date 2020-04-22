Endüstri mühendisliği görevi nedir? Endüstri mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur?

Malzeme ve makinelerinin yer aldığı her sistemde verimliliği daha yukarı çıkarabilmek için, bu sistemleri kurarak devam ettiren kişilere endüstri mühendisi denir.

Kurma ve verimlilik üzerine olan eğitim kapsamında alınan dersler neticesinde endüstri mühendisi olunur.

Endüstri mühendisliği görevi nedir?

İnsan ve malzeme ile makinenin bulunduğu bir sistem içerisinde verimliliği mümkün olduğu kadar yukarı çekecek çalışmaları sağlayan kişiye endüstri mühendisi denmektedir. Genel olarak sistem içerisinde maksimum ve minimum amaçları temel alınmakta ve buna göre çalışmalar yapılmaktadır. Analitik düşünce ve modelleme ile beraber optimizasyon yeteneğinin öne çıktığı bir branş olarak dile getirmek mümkün.

Endüstri mühendisi ne iş yapar?

Endüstri mühendisliği genel anlamıyla pek çok iş yönetiminde bulunmaktadır. Bu yönetimler bulunan sektöre ve sektörün içerisindeki firma bölümlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

- Üretim planlama mühendisliği,

- Tedarik zinciri planlama uzmanı,

- Satış ve pazarlama müdürü,

- Finansal pazarlama uzmanı,

- Kalite mühendisi,

- Lojistik uzmanı,

- Güvenlik mühendisi,

- Risk yönetimi uzmanı,

- İnsan kaynakları müdürü,

- İş geliştirme uzmanı,

- Depo müdürü

Bu gibi bölümlerde görev yapan bir meslek olarak endüstri mühendisliğini söylemek mümkün.

Endüstri mühendisi nasıl olunur?

Endüstri mühendisi olabilmek için 4 yıllık üniversite okumak gerekmektedir. Adı ile beraber endüstri mühendisliği bölümüne girmek ve mezun olmak gerekir.

Devlet üniversiteleri ile beraber özel üniversitelerden mezun olarak bu mesleği gerçekleştirmek mümkün. Matematik ağırlıklı derslerin verildiği eğitim süresi içerisinde, mühendislikle ilgili pek çok farklı ortak ders de yer almaktadır.