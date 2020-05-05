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05.05.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

‘Enfekte olduysanız onları öpmeyin’

Pandemi sürecinde çok sayıda evcil hayvan “virüs bulaştırır” korkusuyla sokaklarda kaderine terk edilirken, Sağlık Bakanlığı tartışmalara nokta koydu.

‘Enfekte olduysanız onları öpmeyin’
AYKUT YILMAZ Ankara

Bakanlık, virüsün evcil hayvanlardan insanlara değil insanlardan hayvanlara bulaştığını vurguladı. Bakanlık, can dostları bu hastalıktan korumak için, “Kovid-19 hastalığınız varsa, hayvanlarınızı öpmekten uzak durun, yiyecek-içeceklerinizi onlarla paylaşmaktan, mümkün olduğunca temastan kaçının. Tedavi süresince mümkünse başka bir evde bakımını sağlayın” uyarısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Veteriner Kontrol Enstitüleri’nde evcil hayvan testlerinin yapıldığı bilgisini veren bakanlık, “Kovid-19 pozitif saptanan kedi veya köpeklerin 14 gün izolasyonunun sağlanmasını” istedi.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara şu öneri ve uyarılarda bulundu:

Evcil hayvanlar ev dışındaki insanlarla veya diğer hayvanlarla yakın temasta bulunmamalı.

Köpekleri tasma kullanarak gezdirin, insanlardan ve hayvanlardan en az 2 metre uzakta tutun.

Kovid-19’a neden olan virüsle enfekte olduğu bildirilen az sayıda hayvan vardır. Ancak, Kovid-19 hastalığınız varsa, evde beslenen hayvanlarınızı öpmekten uzak durun, yiyecek ve içeceklerinizi onlarla paylaşmaktan kaçının.

Tedavi süresince hayvanların başka bir evde bakımını sağlayın.

Kovid-19 hastalığınız varsa ve evcil hayvanınıza bakmanız gerekiyorsa, maske kullanın ve onlarla etkileşime girmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayın veya dezenfekte edin.

Kovid-19 pozitif saptanan kedi veya köpeklerinizin 14 gün izolasyonunu sağlayın.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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