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26.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Engelli yeğene cinsel istismara 25 yıl hapis

İstanbul’da yüzde 92 oranında Serebral Palsi (beyin felci) olan 11 yaşındaki kız çocuğuna öz amcası Ömer D. cinsel istismarda bulundu.

Engelli yeğene cinsel istismara 25 yıl hapis
ELİF ALTIN İstanbul  

Annenin şikayette bulunması üzerine amca Ömer D. hakkında dava açıldı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmaya tutuksuz sanık Ömer D. ve çocuğun annesi Y.T. katıldı. Çocuk videoya alınan konuşmasında amcasının cinsel istismarına uğradığını anlattı. Anne Y.T. ise “Şikayetim devam ediyor” dedi. Mağdur vekili, “Çocuk birden fazla kez cinsel istismara maruz kalmıştır. Sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin iftiraya uğradığını öne sürdü. Tutuksuz sanık Ömer D. de suçlamayı reddetti. Kararını açıklayan mahkeme, Ömer D.’yi “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından anne Yıldız T. gözyaşlarına hâkim olamadı. Sanık Ömer D. duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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