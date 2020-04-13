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13.04.2020 - 12:47 |

Entübe (Entübasyon) nedir, ne anlama gelir? Tıpta entübe teriminin anlamı nedir?

Corona virüsün hayatımıza girmesinin ardından birçok tıp terimi de vatandaşlar tarafından sıkça kullanılmaya başlandı. Bu tıp terimleri arasından en sık kullanılan Entübe terimi olarak biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye'de son corona virüs vaka ve can kaybı sayıları açıklanırken entübe olan hasta sayısıda açıklanıyor. Peki entübe nedir, ne anlama gelir?

Entübe (Entübasyon) nedir, ne anlama gelir? Tıpta entübe teriminin anlamı nedir?

Entübe nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından sıkça kullanılan terimler arasında yer almaya başlayan entübe nedir sorusu özellikle Bakan Koca'nın Türkiye'de vaka ve ölüm sayılarını açıkladığı saatlerde artıyor. Paylaşılan grafiklerde bugüne kadar yapılan test sayısı, Türkiye'de toplam vaka sayısı, Toplam yoğun bakım hasta sayısı, Entübe olan hasta sayısı ve Toplam iyileşen hasta sayısı gibi bilgilere yer veriliyor. Peki Entübe nedir, ne anlama gelir? Türkiye'de entübe hasta sayısı kaç oldu?

ENTÜBE NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solnum yetmezlikli hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" adı verilir. Entübasyon süresi bazen çok uzayabilir.

Entübe (Entübasyon) nedir, ne anlama gelir Tıpta entübe teriminin anlamı nedir

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