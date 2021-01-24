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24.01.2021 - 20:27 |

Ercan Yalçıntaş kimdir, nereli? Ercan Yalçıntaş neden öldü, hastalığı neydi?

Oyuncu Ercan Yalçıntaş hayatı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Genç oyuncu 24 Ocak günü hayatını kaybetti. Arka Sokaklar, Vatanım Sensin gibi dizilerde boy gösterdi. Peki, Ercan Yalçıntaş kaç yaşında vefat etti?

Ercan Yalçıntaş kimdir, nereli? Ercan Yalçıntaş neden öldü, hastalığı neydi?

Ercan Yalçıntaş, Bursa'daki evinde hayatını kaybetti. Çeşitli dizilerde yer alan oyuncu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim gördü. Alkol tedavisi gördüğü de bilinen Ercan Yalçıntaş biyografisi haberimizde.

ERCAN YALÇINTAŞ KİMDİR?

Yalçıntaş, 38 yaşındaydı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim gördü. Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan" gibi dizilerde rol aldı. Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi'nde yaşamını sürdüren oyuncu, sara hastalığına sahipti.

Genç oyuncu, 24 Ocak günü evinde hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Daha önce de alkol tedavisi gördüğü bilinen Yalçıntaş'ın sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Balkonundan eşyaları atıp evi ateşe verdiAntalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan adam iddiaya göre önce balkona çıkıp televizyonu aşağı attı sonra evi ateşe verdi.
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