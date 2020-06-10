Erol Ayyıldız kimdir, kaç yaşında? Yeni Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız aslen nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 23 ilin valisi yer değiştirdi. 2016 yılından bu yana İzmir Valiliği görevini yürüten Erol Ayyıldız, 10 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atandı. Eskişehir Valiliğine atanan Erol Ayyıldız kimdir sorusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Erol Ayyıldız kimdir?

EROL AYYILDIZ KİMDİR?

Erol Ayyıldız, (d. 1966, Piraziz, Giresun), Türk bürokrat ve İzmir Valisi. 1 Haziran 2016 tarihinden beri İzmir Valiliği görevini sürdüren Erol Ayyıldız 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valiliğine atanmıştır.

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Sırası ile Ulubey, Ekinözü, Kozaklı kaymakamlıkları, Bitlis Vali Yardımcılığı, Çayeli Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Bakanlar Kurulunun 11 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 sayılı Kararı ile Zonguldak Valiliği görevine atanmıştır. 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/5197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliğine atanmış olan Erol Ayyıldız 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valiliğine atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.