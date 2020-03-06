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06.03.2020 - 11:03 | | DHA

Esenyurt'ta aracına aldığı otostopçu aracını çaldı

Esenyurt'ta sürücünün yardım amacıyla aracına aldığı otostopçu, aracı çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin otomobille kaçması kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta aracına aldığı otostopçu aracını çaldı

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Otomobiliyle giden Recep Aydoğan, yol kenarında gördüğü kolu sarılı kişiyi aracına almak için durdu. Aydoğan, kolu sarılı kişiye nereye gideceğini sordu. Aydoğan, Fatih Mahallesi'ne gitmek istediğini söyleyen adamı aracına aldı.

Bir süre sonra, "Annem çok hasta. Beni Çorlu'ya götürür müsün?" diyen adam ile Aydoğan arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Recep Aydoğan otomobili durdurarak, kişiyi araçtan indirdi. İkili arasındaki tartışma sırasında, kişi direksiyona geçerek çalışır haldeki aracın direksiyonuna geçti. Hızla araçla uzaklaşmaya çalışan şüpheli Nuri Mavi yönetimindeki 34 JP 1555 plakalı hafif ticari aracın ön tarafına çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık olayını polise bildiren Aydoğan, polise verdiği bilgide aracın yakıt deposunun dolu olduğu, şüphelinin Çorlu'ya gitmiş olabileceğini, aracın anahtarının kendisinde olduğunu, aracın anahtarsız çalışma özelliği bulunduğunu, aracın durdurulması halinde bir daha çalıştıramayacağını belirttiği öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kocasını gaspçılardan böyle kurtardıFATİH'te, dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesini gasp etmeye çalışan 4 kişilik motosikletli çeteye, kuryenin yanındaki karısı engel oldu. Gaspçıların elektroşokla etkisizleştirmeye çalıştığı kadın, yerde sürüklenmesine rağmen pes etmeyip kocasına yardım etti. Vatandaşların koşarak yardıma gelmesiyle gaspçılar kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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