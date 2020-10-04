04.10.2020 - 14:30 | | DHA
Eski Bakan Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlandı
Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen (71) memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesinde toprağa verildi.
Geçen cuma günü kanser tedavisi gördüğü Ankara Başkent Hastanesi'nde hayatını kaybeden Bayındırlık ve İskan eski Bakanı ve AK Parti kurucularından eski Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen Ahlat ilçesindeki Kalender Mezarlığı'nda topraga verildi.
Cenazeye Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi M. Emin Bilmez, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Duaların okunduğu tören sonunda Ergezen'in yakınları mezarlık çıkışında taziyeleri kabul etti.
Ekipler hayvan hakkı ihlallerine karşı sahadaİçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli ekipler, 'HAYDİ' (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği 'HAYDİ' uygulaması ile 1649 ihbara müdahale edildi.